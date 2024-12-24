Тело Яниса Тиммы могут забрать из морга уже сегодня

Друг баскетболиста Яниса Тиммы, который предположительно покончил с собой неделю назад, рассказал, что тело спортсмена заберут из московского морга во вторник 24 декабря, однако в морг пока никто из родственников не обращался, сообщает NEWS.ru .

По словам друга латвийского баскетболиста Гатиса Лининьша, с транспортировкой тела Тиммы затянули из-за соблюдения необходимых требований закона.

«Его сегодня везут домой», — сказал Лининьш.

Он добавил, что необходимая денежная сумма для перевозки тела Яниса Тиммы на родину в Латвию была собрана в первый же день после известия о смерти баскетболиста его друзьями и жителями Латвии.

При этом в морге изданию сообщили, что никто пока не приходил за оформлением свидетельства о смерти Яниса Тиммы. В морг позвонил человек, представившийся его родственником, и спросил о документах, которые нужны для выдачи тела. По словам звонившего, забирать тело спортсмена будет его мама.

Ранее сообщалось о том, что нахождение тела Яниса Тиммы в морге может затянуться из-за проблем с документами, так как не нашли его паспорт. Экс-супруга Тиммы Анна Седокова, по словам ее директора, собиралась оплатить похороны и транспортировку тела бывшего мужа.