Тела мужчины и женщины обнаружили после пожара на юго-западе Москвы Происшествия сегодня в 09:34 Фото - © Telegram-канал Прокуратуры Москвы

Пожар произошел в одной из квартир на 3 этаже в доме, расположенном на Нагорной улице Москвы. После его ликвидации там были найдены два трупа, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Установлено, что тела принадлежат мужчине 1979 года рождения и женщине 1982 года рождения. Зюзинская межрайонная прокуратура взяла под контроль ход проверки по факту произошедшего. Точную причину возгорания поможет установить пожарно-техническая экспертиза. Кроме того, во вторник ночью сгорела квартира на Снайперской улице, есть погибший.