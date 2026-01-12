Тела двух детей и четверых взрослых нашли в квартире в Саратовской области

Тела двух детей и четверых взрослых обнаружили в квартире под Саратовом. Предварительно, причиной смерти стало отравление угарным газом из-за работы газового оборудования в доме, сообщает Baza .

Трагедия произошла в одной из квартир в многоэтажке на улице Академика Жук в городе Балаково. Хозяева длительное время не выходили на связь, поэтому спасателям пришлось выломать дверь.

Внутри квартиры были обнаружены 6 трупов. Среди них — 45-летняя женщина, 50-летний мужчина и их двое малолетних сыновей 9 и 4 лет. В настоящее время устанавливаются личности погибших.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Ранее тела родителей с двумя детьми нашли в частном доме в Татарстане. По предварительным данным, семья отравилась угарным или бытовым газом.

