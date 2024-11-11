Тела двух человек нашли при тушении пожара на юго-востоке Москвы
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Тела двух человек обнаружили на месте тушения пожара в промзоне на улице Душинская на юго-востоке Москвы, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
На месте происшествия работают экстренные службы и правоохранительные органы.
Столичная прокуратура держит на контроле установление обстоятельств, а также ход и результаты проверки по факту случившегося.
Ранее тело женщины 1958 года рождения обнаружили при тушении пожара в квартире жилого дома на Киевской улице в Москве.