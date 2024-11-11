Тела двух человек нашли при тушении пожара на юго-востоке Москвы Происшествия сегодня в 18:41 Фото - © Telegram-канал Прокуратуры Москвы

Тела двух человек обнаружили на месте тушения пожара в промзоне на улице Душинская на юго-востоке Москвы, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

На месте происшествия работают экстренные службы и правоохранительные органы. Столичная прокуратура держит на контроле установление обстоятельств, а также ход и результаты проверки по факту случившегося. Ранее тело женщины 1958 года рождения обнаружили при тушении пожара в квартире жилого дома на Киевской улице в Москве.