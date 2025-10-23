Текслер: местонахождение 12 человек после взрыва на заводе в Копейске неизвестно

На месте взрыва на предприятии в Копейске Челябинской области идут поисковые работы. Уточняется местонахождение еще 12 сотрудников завода, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Алексей Текслер.

По последним данным, в результате происшествия подтверждена гибель 10 человек. Сейчас на месте работают спасатели.

Местонахождение еще 12 сотрудников предприятия неизвестно. Оно уточняется.

Текслер заявил, что в результате происшествия пострадали 19 человек. Пятеро были доставлены в больницу в тяжелом состоянии. Двое переведены в ожоговое отделение ГКБ №6 Челябинска, еще двое — в областную больницу. Еще одну пострадавшую хотят перевести в областную больницу, как только ее состояние стабилизируется. 14 человек проходят амбулаторное лечение.

Вечером 22 октября взрыв прогремел на предприятии в Копейске. На месте работают оперативные службы, развернут штаб.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.