Технологический университет в Тегеране подвергся бомбардировке

сегодня в 04:22

Технологический университет имени Шарифа, расположенный в Тегеране, подвергся атаке с в воздуха, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Hadath.

Отмечается, что несколько взрывов произошло на территории университета.

О пострадавших и разрушениях не сообщается.

США и Израиль ударили по Ирану 28 февраля. Тот атаковал в ответ последнюю страну и военные базы Соединенных Штатов на Ближнем Востоке. Боевые действия в регионе продолжаются.

США и Иран могут заключить мирную сделку в понедельник. Такой исход спрогнозировал американский лидер Дональд Трамп.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.