Технику Apple на 30 млн рублей затопило на «Горбушке» в Москве

Восемь складов с техникой Apple и Dyson оказались затоплены на «Горбушке» в Москве. Общий ущерб превысил 30 млн рублей, сообщает Baza .

Вода заполнила здание в Багратионовском проезде из-за прорыва трубы на седьмом этаже. Ранее там разбилось окно, из-за чего возникли перепады температур. Тепло временно отключали, пока сотрудники управляющей компании (УК) занимались ремонтом. Когда отопление включили, трубу буквально вырвало под давлением.

Сотрудники пытались остановить воду, заделав все изолентой, но это не помогло. Горячая вода затопила целый пролет седьмого этажа. Особенно сильно пострадали склады, которые были арендованы компаниями, продающими мобильную и цифровую технику.

В том числе были испорчены гаджеты Apple и Dyson. Общий ущерб составил более 30 млн рублей.

УК все еще не выдала арендаторам акт о затоплении. Без документа пострадавшие не могут обратиться в страховую, чтобы получить компенсацию.

Ранее трубу прорвало в больнице Сахалина из-за землетрясения. На фото с места ЧП показано, что в здании есть повреждения, в кабинетах разруха, их затопило.

