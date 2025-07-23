«Тебя ОМОН в соседней комнате отх….ит»: у главреда Baza требовали пароль

Соседи главреда Baza Глеба Трифонова рассказали, как происходило задержание журналиста. Силовики вломились в квартиру и задержали его, сообщает Telegram-канал .

Соседка рассказала, что правоохранители вошли в квартиру Трифонова примерно в 09:00. Этому предшествовали громкие удары на лестничной площадке, как будто бы «высаживали» дверь. Когда силовики вошли, они положили Трифонова лицом в пол.

«Они требовали пароль от телефона и угрожали мужчине разными пытками, если не отдаст пароль», — добавила соседка.

Адвоката Алексея Михальчика к Трифонову пустили примерно в 23:00 — через 14 часов после задержания. Допрос мужчины шел до 03:00, хоть и запрещено проводить его ночью.

По словам Михальчика, против Трифонова открыли уголовное дело по ст. 291 ч. 4 УК РФ (дача взятки). Однако следствие не предъявило доказательств подобных отношений между журналистом и правоохранителями.

22 июля силовики провели задержание пятерых работников Telegram-канала Baza. Аналогичные меры коснулись ряда полицейских в трех регионах РФ. Задержания были проведены в рамках расследования уголовного дела по статье 286 УК РФ — превышение должностных полномочий полицейскими.