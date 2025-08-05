Театральный режиссер Лабутин разбил дверь и ударил девушку в баре Москвы

Режиссер «Электротеатра Станиславский» Виталий Лабутин снова попал в центр скандала из-за пьяного дебоша в баре на Автозаводской улице в Москве. Пьяный мужчина разбил стеклянную дверь заведения и ударил девушку, сообщает Mash .

Другие посетители бара рассказали, что мужчина выпил спиртное и стал вести себя громко и агрессивно. Он приставал к персоналу, хамил охране. Затем режиссер взял арбуз и разбил его о сцену, из-за чего впоследствии поскользнулся один из гостей.

Охрана выдворила дебошира из бара. Однако тот успел выбить стекло входной двери, оторвать кусок потолка, а еще с силой ударить по своей же машине.

Из-за действий Лабутина пострадали два человека: одного мужчину ранило стеклянными осколками, также режиссер сильно ударил посетительницу. Мужчину увезли в отдел полиции.

В марте режиссер уже устраивал пьяный дебош в элитном баре в Москве. Тогда он сломал нос бармену.