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Татарстанскому бизнесмену грозит 5 лет тюрьмы за угрозы подорвать самолет

Татарскому предпринимателю, который угрожал взорвать самолет Нижнекамск — Москва авиакомпании «Победа» во время полета, грозит пять лет лишения свободы, сообщает SHOT .

В отношении 42-летнего Дмитрия Г. возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершенное в отношении объектов социальной инфраструктуры).

После задержания буйный пассажир отказался от медосвидетельствования. С мужчиной работают правоохранительные органы.

Ранее пьяный директор компании из Набережных Челнов заявил на борту самолета о наличии двух взрывных устройств в своем багаже, а затем ударил пассажирку, которая пыталась его успокоить. При проверке взрывчатку не обнаружили, дебошира задержали.