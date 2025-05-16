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ТАСС: ВСУ с помощью дронов пытаются атаковать Донецк и Макеевку

Вооруженные силы Украины с помощью дронов пытаются атаковать Донецк и Макеевку в Донецкой Народной Республике, пишет ТАСС .

Отмечается, что в Донецке и Макеевке работают силы ПВО.

«В Буденновском районе во дворе частного дома упал один из сбитых БПЛА. Без каких-либо последствий», — сообщили в оперативных службах.

Ранее руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов рассказал, почему несмотря на поездку Зеленского в Стамбул ВСУ возводят понтонные переправы у Купянска в Харьковской области ночью, маскируют и убирают вооружение и технику.