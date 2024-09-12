ТАСС: ВСУ могли устроить засаду в Черном море для удара F-16

ВСУ могли устроить засаду в Черном море для удара F-16 по российским истребителям, высадив десант, пишет ТАСС .

«Атака была специально спровоцирована, чтобы вытащить наши истребители в этот район Черного моря и подтянуть их под удар из засады американскими F-16», — высказал версию агентству экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров.

Провокацию могли устроить для медийного эффекта, уточнил эксперт.

Ранее российские военные отбросили десант ВСУ, который пытался захватить в акватории Черного моря российскую самоподъемную буровую установку «Крым-2».