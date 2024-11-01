ТАСС: ВСУ минировали частные дома и участки при бегстве из Селидова в ДНР Происшествия сегодня в 18:26

Украинские войска занимались минированием частных домов, участков, а также многоэтажек и объектов социнфраструктуры, когда убегали под натиском российских солдат из Селидова. Об этом ТАСС рассказали сотрудники силовых структур.

ВСУ минировали все на своем пути. Чтобы избавиться от разложенных украинскими бойцами боеприпасов, придется потратить несколько месяцев. Ранее Минобороны показало видео с водружением триколора в освобожденном городе Селидово. Перед этим российский боец сорвал украинский флаг.