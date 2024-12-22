ТАСС: в Московском регионе за сутки совершили более 10 поджогов и взрывов

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Более десяти поджогов и взрывов в произошло в Подмосковье за сутки

Более 10 поджогов банкоматов и взрывов пиротехнических изделий в общественных местах за минувшие сутки совершено в Москве и области, сообщили ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

По данным правоохранителей, злоумышленники, среди которых много пожилых людей, поджигали банкоматы, взрывали пиротехнику в торговых центрах и других общественных местах.

«Нарушители задержаны, во всех случаях люди действовали по поручениям телефонных мошенников», — сказал собеседник агентства.

Ранее против пенсионеров, которые совершили поджоги в Санкт-Петербурге, возбудили уголовные дела за терроризм.