Взрывы в отделениях банков в Петербурге классифицировали как теракты

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Пенсионеров в Санкт-Петербурге обвинили в терактах после поджогов банков

Поджоги в отделениях банков на Среднеохтинском проспекте и Колпинском районе в Санкт-Петербурге классифицировали как теракты, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

После серии поджогов были возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 205 Уголовного кодекса РФ («Террористический акт»), сказано в сообщении.

Задержанным по подозрению в преступлении 68-летней и 70-летнему пенсионерам грозит до двадцати лет лишения свободы.

Предварительно установлено, что пожилые люди действовала по указанию неизвестных злоумышленников.

Инциденты произошли на на Среднеохтинском проспекте, Тверской улице, на проспекте Ленина и улице Тазаева.