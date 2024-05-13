ТАСС: в Белгороде прозвучали новые взрывы

Незадолго до этого в городе была объявлена опасность ракетной атаки. Подробности пока не уточняются.

В 00:10 по Москве в регионе также была введена опасность атаки беспилотников.

Ранее Белгород подвергся массированной атаке ВСУ. В частности, киевские боевики ударили по многоэтажному дому, в котором обрушился целый подъезд. Погибли, по предварительной информации МЧС, минимум 13 человек, двое из которых дети.