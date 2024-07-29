ТАСС: из сошедшего поезда в Волгоградской области госпитализировали 30 человек

В ЦРБ Котельниковского района увезли 15 детей и 15 взрослых после схода вагонов поезда, который столкнулся с КАМАЗом в Волгоградской области, сообщает ТАСС .

Госпитализированные в удовлетворительном состоянии. «Тяжелых» пациентов в больницу еще не доставляли.

До этого в РЖД рассказывали, что около 140 человек получили ссадины и ушибы. Во время столкновения с КАМАЗом в поезде было более 800 человек.

В МЧС РФ отмечали, что с рельс сошли девять вагонов, семь из которых опрокинулись. По данным на 15:12, суммарно пострадали более 100 человек.

Ранее стало известно, что столкнувшийся с поездом в Волгоградской области КАМАЗ ехал со скоростью 70 километров в час. Столкновение произошло несмотря на то, что горел красный свет светофора.