сегодня в 11:56

ТАСС: французы не пытались проникнуть на Байконур, а просто снимали здания

Источник в правоохранительных органах сообщил, что туристы из Франции, один из которых погиб от обезвоживания, не пытались пройти на территорию космодрома Байконур, передает ТАСС .

Он уточнил, что мужчины снимали в степи здания, когда одному из путешественников стало плохо.

Второй турист пошел простить помощи на КПП, но не успел.

Ранее СМИ писали, что двое французов якобы попытались проникнуть на территорию космодрома в Казахстане. Один скончался от обезвоживания. В июне средняя температура около космодрома — плюс 33 градуса.