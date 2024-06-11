ТАСС: французы не пытались проникнуть на Байконур, а просто снимали здания
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Источник в правоохранительных органах сообщил, что туристы из Франции, один из которых погиб от обезвоживания, не пытались пройти на территорию космодрома Байконур, передает ТАСС.
Он уточнил, что мужчины снимали в степи здания, когда одному из путешественников стало плохо.
Второй турист пошел простить помощи на КПП, но не успел.
Ранее СМИ писали, что двое французов якобы попытались проникнуть на территорию космодрома в Казахстане. Один скончался от обезвоживания. В июне средняя температура около космодрома — плюс 33 градуса.