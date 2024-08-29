сегодня в 13:24

ТАСС: более 15 взрывов прогремело в Киеве

По данным очевидцев, в Киеве прогремело свыше 15 взрывов, сообщает ТАСС .

Звуки взрывов раздавались со стороны пригородных районов. Также, по данным еще одного собеседника ТАСС, они зафиксированы в северной части столицы Украины. Звуки взрывов идут по направлению к Вышгороду.

Воздушную тревогу в городе на данный момент не объявили.

Другой собеседник ТАСС добавил, что в районе, где слышны взрывы, находится полигон.

26 августа на Украине прогремела серия взрывов. После чего власти страны объявили воздушную тревогу, а также ввели экстренные отключения света.