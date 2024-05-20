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Tasnim: все тела погибших при крушении вертолета президента Ирана опознаны

По данным издания Tasnim, спасатели опознали всех погибших при крушении вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси, сообщает ТАСС .

Глава Организации по чрезвычайным ситуациям Ирана Мохаммад Хасан Нами заявил, что опознание жертв авиакатастрофы удалось провести даже несмотря на то, что тела были сожжены. Погибших передали бригадам скорой помощи. Генетическая экспертиза проводиться не будет.

Тела доставят в город Тебриз. Там же 21 мая состоятся похороны Раиси.

19 мая стало известно о крушении вертолета президента Ирана. Все пассажиры воздушного судна скончались.

Среди них были министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати, пятничный имам Тебриза Мохаммад Али Але Хашем, начальник президентской охраны, генерал корпуса стражей исламской революции Мехди Мусави. Также погибли и члены экипажа.

В связи с гибелью президента Раиси в Иране объявлен 5-дневный общенациональный траур.