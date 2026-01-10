сегодня в 20:06

Tasnim: силовики задержали не менее 200 организаторов беспорядков в Иране

В Иране сотрудники правоохранительных органов арестовали более 200 лидеров вооруженных формирований, которые принимали участие в массовых беспорядках, сообщает местное издание Tasnim .

«На данный момент были задержаны около 200 глав и руководителей оперативных террористических группировок, а из их убежищ было конфисковано значительное количество оружия, боеприпасов, гранат и коктейлей Молотова», — говорится в сообщении.

В агентстве добавили, что в связи с массовыми задержаниями руководителей группировок в субботу, 10 января, на территории Ирана наблюдается спад интенсивности беспорядков.

Ранее стало известно, что более 200 участников беспорядков скончались в результате стрельбы по толпе в столице Ирана.

Массовые протесты в Иране идут с конца декабря 2025 года. Они проходят из-за девальвации местной валюты в примерно 60 населенных пунктах в 25 провинциях государства.

