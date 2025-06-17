Tasnim: Иран уничтожил множество офицеров «Моссада»
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Иран уничтожил «значительное число» офицеров, а также командующих, во время атаки центров «Моссада» и военной разведки Израиля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на иранское агентство Tasnim.
17 июня корпус стражей исламской революции (КСИР) рассказал, что атаковал «центр планирования операций» израильской разведки «Моссад» в Тель-Авиве, а также управление военной разведки «Аман».
По данным Tasnim, Израиль из-за введенной цензуры не информирует общественность о статистике жертв иранских ударов. Особенно это касается количества жертв среди офицеров разведки и военного командования.
Ранее президент США Дональд Трамп сказал, что не особо настроен на переговоры с Ираном. Он не собирается лично принимать участие в этом процессе.