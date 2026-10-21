Таскал за волосы: избиение женщины с ребенком на руках попало на видео

В Новосибирске камера видеонаблюдения в коридоре подъезда запечатлела жестокое избиение местным жителем собственной супруги. Она была с маленьким ребенком на руках, сообщает Telegram-канал « НГС I Новости Новосибирска ».

Конфликт развернулся в подъезде многоквартирного дома на улице Зорге. На обнародованной видеозаписи зафиксировано, как мужчина бьет женщину по голове прямо в тот момент, когда та прижимает к себе мальчика. После этого агрессор вцепляется ей в волосы и волочит по полу. Вырвав малыша из рук матери, нападавший принялся наносить удары ногами по лежащей жертве.

Агрессивный горожанин также вступил в словесную перепалку и угрожал жильцам дома, ставшим невольными свидетелями инцидента. Сотрудники правоохранительных органов доставили фигуранта в территориальный отдел полиции. Пострадавшая женщина подала заявление, а стражи порядка составили в отношении задержанного административный протокол по статье о мелком хулиганстве.

В результате случившегося избитая мать и пострадавший ребенок получили различные травмы. Их доставили в больницу.

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