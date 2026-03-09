Тащат и пинают: убийцы 18-летнего парня в Свердловской области попали на видео

E1.ru разместил видео с убийцами 18-летнего парня в Свердловской области, на нем видно, что они тащат и пинают не сопротивляющегося молодого человека.

В поселке Большой Исток двое парней до смерти забили 18-летнего Данила Б. Его поздно вечером 3 марта принесли домой умирающим двое знакомых.

В видео показано, что мимо мучителей проезжает фура. Но водитель даже не подумал, что на улице совершается преступление.

К этому моменту, когда убийцы попали на камеру, Данил не мог сам стоять на ногах. Но нападавшие не стали вызывать скорую помощь, а поволокли его к маме, рассказав, что нашли его в таком виде на улице.

Как отметила мама погибшего, сын в это время был уже холодный, не мог говорить, а только хрипел. Вызванные медики констатировали смерть из-за черепно-мозговой травмы.

