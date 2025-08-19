Талибы задержали ученого из РФ Каверина в Афганистане из-за его сопровождающих

Талибы задержали ученого из РФ Святослава Каверина в Афганистане из-за «проблемы компетенции сопровождающих его лиц». Другие детали пока неизвестны, рассказали в Российском деловом центре в стране, сообщает Baza .

Там обратились к жителям РФ, которые хотят посетить государство, и сделали предупреждение. Россиянам рассказали, что в Афганистане действуют исламские законы. Во время путешествия необходимо получать разрешение при перемещении между регионами.

Туристам рекомендуется вести себя в соответствии с афганскими традициями. То же самое касается и ограничений в одежде.

Женщинам необходимо ходить по улицам только с супругом или родственником мужского пола. Также нельзя ввозить в Афганистан алкоголь, религиозную литературу, вывозить из государства культурные и материальные ценности.

В Российском деловом центре подчеркнули, что Каверина в Афганистане задержали из-за «проблем компетенции сопровождающих лиц». На основе этой фразы можно сделать вывод, что талибы посчитали подозрительными людей, сопровождавших ученого из РФ.

Власти Афганистана задержали сотрудника Центра палеоэтнологических исследований и Института востоковедения РАН 20 июля. Его обвиняют в «попытке контрабанды» и перевозят в Кабул.