сегодня в 13:42

Таксисты пытались напасть на водителя грузовика на трассе в Подмосковье

На трассе М-4 «Дон» в Подмосковье произошел дорожный конфликт. Таксисты решили избить водителя грузовика и попали на видео, сообщается в Telegram-канале «ДТП и ЧП Москва и МО» .

Видео снял сам водитель большегруза. На кадрах видно, как проезд грузовой машине заблокировали два автомобиля такси.

Затем фуру окружили несколько человек восточной национальности. Они громко матерились, пытались открыть дверь кабины и показывали водителю неприличные жесты.

«Вот стою, у меня с армянскими номерами фура, таксисты нападают», — воскликнул шофер.

По рации дальнобойщики посоветовали ему передать госномера машин такси в ГАИ.

В чем суть конфликта — не уточняется, чем он закончился — тоже. Видеозапись в какой-то момент оборвалась.