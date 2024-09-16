Таксисты пытались напасть на водителя грузовика на трассе в Подмосковье
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На трассе М-4 «Дон» в Подмосковье произошел дорожный конфликт. Таксисты решили избить водителя грузовика и попали на видео, сообщается в Telegram-канале «ДТП и ЧП Москва и МО».
Видео снял сам водитель большегруза. На кадрах видно, как проезд грузовой машине заблокировали два автомобиля такси.
Затем фуру окружили несколько человек восточной национальности. Они громко матерились, пытались открыть дверь кабины и показывали водителю неприличные жесты.
«Вот стою, у меня с армянскими номерами фура, таксисты нападают», — воскликнул шофер.
По рации дальнобойщики посоветовали ему передать госномера машин такси в ГАИ.
В чем суть конфликта — не уточняется, чем он закончился — тоже. Видеозапись в какой-то момент оборвалась.