Таксист выкинул раненую пассажирку в Москве, опасаясь лишения прав

На одном из шоссе столицы таксист высадил пассажирку после дорожной аварии и запретил вызывать скорую помощь, чтобы его не лишили водительских прав, сообщает «112» .

ДТП случилось 31 января. У водителя сработали подушки безопасности, мужчина остался цел и невредим, а его пассажирка получила серьезные повреждения. При этом, по словам пострадавшей, вместо помощи таксист выгнал ее автомобиля, уверяя, что ничего страшного не было, а также просил не вызывать медиков, опасаясь лишения прав.

Водитель завершил поездку, дал девушке 1 тыс. рублей, поймал попутную машину и попросил довезти до ближайшей остановки, чтобы она могла вызвать другое такси.

Но остановившийся водитель сразу понял, что пассажирке плохо, и повез ее в больницу. Медики диагностировали у пострадавшей перелом позвоночника и множественные ушибы. Сейчас пациентка носит корсет, восстановление будет идти не менее трех месяцев.

Личность бросившего пострадавшую таксиста установлена. ГИБДД организовала проверку. Сервис такси связался с пострадавшей пассажиркой, пообещал принять меры и выплатить компенсацию.

