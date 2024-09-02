Таксист изнасиловал пассажирку на юго-западе Москвы

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сегодня в 16:35

Следствие возбудило уголовное дело в отношении таксиста, который изнасиловал пассажирку на юго-западе столицы, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по г. Москве.

По данным следствия, преступление было совершено 1 сентября на улице Знаменские Садки в Москве. Водитель такси и его пассажирка находились в салоне припаркованного автомобиля. Таксист совершил в отношении женщины насильственные действия сексуального характера.

Было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 131 УК РФ (изнасилование), ч. 2 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).

Мужчину задержали. Ему было предъявлено обвинение. Его причастность к преступлению подтверждается проведенными следственными действиями и другими материалами дела. Сбор и закрепление доказательной базы продолжается.

Следствие намерено ходатайствовать об избрании задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее в Москве произошел еще один подобный случай. Таксист-мигрант изнасиловал пассажирку в селе Сосенское.