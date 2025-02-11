Таксист изнасиловал пассажирку на юго-востоке Москвы

сегодня в 16:56

Уголовное дело возбудили в отношении водителя такси, которого подозревают в изнасиловании пассажирки на юго-востоке столицы, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Москве.

Инцидент произошел 9 февраля на Нижегородской улице. Водитель такси, угрожая убийством и применяя физическую силу, изнасиловал пассажирку в салоне автомобиля.

Правоохранительные органы установили личность и задержали подозреваемого. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).

В настоящее время следователи продолжают закрепление доказательной базы. В ближайшее время фигуранту будет предъявлено обвинение.

Ранее жительница Нижегородской области обвинила знакомого в изнасиловании, чтобы не признаваться собственному парню в измене.