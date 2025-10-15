сегодня в 10:11

Такси загорелось на проспекте Мира в Москве

Автомобиль такси китайского производителя загорелся на проспекте Мира в Москве. Машина стоит на обочине, сообщает « МК: срочные новости ».

У автомобиля, предположительно, загорелись запчасти под капотом. От машины исходит черный дым.

Причина возгорания неизвестна.

Ранее на 31 километре МКАД водитель автомобиля «ГАЗ» сделал остановку, проехал поворот на АЗС. После этого начал сдавать задним ходом и врезался в грузовик Hyundai. Его водитель погиб.

