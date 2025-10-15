Проехал заправку и убил человека: ГАЗ устроил ДТП с иномаркой на МКАД

сегодня в 08:24

ГАЗ ехал задним ходом по МКАД и устроил смертельное ДТП с иномаркой

На 31 километре МКАД водитель машины ГАЗ сделал остановку, проехав поворот на автозаправочную станцию. Затем начал ехать задним ходом и врезался в грузовой автомобиль Hyundai, сообщает пресс-служба ГАИ Москвы.