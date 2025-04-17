Такси и каршеринг попали в массовое ДТП в Москве Происшествия 17 апреля 2025 16:23

На востоке Москвы произошла массовая автоавария с участием такси и машины каршеринга. Предположительно, в ДТП могли попасть четыре автомобиля, сообщает «Осторожно, Москва».

Авария случилась на шоссе Энтузиастов. Автомобили столкнулись около остановки, заявили очевидцы. Сведения о наличии пострадавших устанавливаются. Причины и обстоятельства аварии пока неизвестны. Утром 17 апреля в Московской области случилось ДТП со сгоревшей машиной. В результате столкновения на дороге образовалась пробка из грузовиков.