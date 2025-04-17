Такси и каршеринг попали в массовое ДТП в Москве

Происшествия

На востоке Москвы произошла массовая автоавария с участием такси и машины каршеринга. Предположительно, в ДТП могли попасть четыре автомобиля, сообщает «Осторожно, Москва».

Авария случилась на шоссе Энтузиастов. Автомобили столкнулись около остановки, заявили очевидцы.

Сведения о наличии пострадавших устанавливаются. Причины и обстоятельства аварии пока неизвестны.

Утром 17 апреля в Московской области случилось ДТП со сгоревшей машиной. В результате столкновения на дороге образовалась пробка из грузовиков.