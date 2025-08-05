«Так вам и надо, русские!»: женщину наказали за радость при ударах дронов по РФ

Горячеключевской городской суд Краснодарского края назначил женщине штраф по статье о дискредитации российской армии. Она радостно кричала во время атаки дронов ВСУ на станцию Лихая в Ростовской области, сообщает «Осторожно, новости» .

По версии следствия, 31-летняя Маргарита Р. во время атаки на станцию Лихая, которая произошла 18 июля, находилась в поезде Самара — Адлер. Пока дроны ВСУ били по объекту, женщина кричала: «Так вам и надо, русские!».

В ходе атаки обломки беспилотника ВСУ упали на ж/д пути. Движение больше сотни поездов оказалось парализовано, они приехали с опозданием.

Девушку задержали, на нее составили протокол по статье о дискредитации армии (20.3.3 КоАП). На заседании суда Маргарита признала свою вину. В результате суд приговорил ее к штрафу в размере 30 тыс. рублей.