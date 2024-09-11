Тайфун во Вьетнаме унес жизни более 140 человек

В результате тайфуна «Яги» во Вьетнаме погиб141 человека, еще 59 человек пропали без вести, пишут « Известия ».

Отмечается, что уровень Красной реки быстро поднимается из-за паводковых вод, что грозит затоплением центральных районов столицы Ханоя. Каждый час уровень воды в Красной реке в Ханое поднимается на десять сантиметров, сообщает Reuters.

В некоторых школах Ханоя ученикам рекомендовали оставаться дома до конца недели из-за сильных дождей, вызванных тайфуном. Жителей низинных районов Вьетнама эвакуировали.

Ранее супертайфун «Яги» обрушился на Китай. Он движется на запад. Как пишут СМИ, это второй по мощности тайфун в 2024 году, у которого скорость ветра усиливалась до 234 км/ч.

Встреча российской и тайской сборных по футболу во Вьетнаме, запланированная на субботу, была отменена из-за непогоды.