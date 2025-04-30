Таджик изнасиловал 4-летнего мальчика на детской площадке в Петербурге

Мигранта задержали за насилие над 4-летним ребенком в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге задержан 18-летний гражданин Таджикистана по подозрению в изнасиловании четырехлетнего ребенка на детской площадке. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на источник.

В правоохранительные органы обратилась жительница одного из домов на Советском проспекте с заявлением о насильственных действиях сексуального характера, совершенных в отношении ее четырехлетнего сына. Инцидент произошел вечером 28 апреля.

По предварительным данным, мигрант набросился на мальчика, сорвал с него одежду и изнасиловал, а после этого сбежал.

СК возбудил уголовное дело (ч. 4 ст. 132 УК РФ) по данному факту, подозреваемый был задержан. 18-летний мигрант, находящийся в России законно, прибыл через аэропорт Пулково в середине марта с целью трудоустройства. В настоящее время он находится в изоляторе, ожидая решения о мере пресечения.