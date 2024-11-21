Сырский: первыми в Курскую область вошли украинские десантники

Первыми на территорию Курской области вошли бойцы украинских десантно-штурмовых войск. Об этом главнокомандующий ВСУ Александр Сырский написал в своем Telegram-канале .

Сейчас украинские десантники пытаются противостоять российским солдатам на покровском, кураховском и других направлениях. Сырский добавил, что солдаты этого рода войск были «в авангарде атаки на Курскую область».

Ранее Минобороны России сообщало, что за сутки было ликвидировано более 150 боевиков ВСУ в приграничном регионе РФ. Пять украинских солдат попали в плен.

С момента вторжения ВСУ в Курскую область российские бойцы уничтожили 35,4 тыс. солдат, 215 танков, 120 БТР, 1,2 тыс. бронемашин, 300 артиллерийских установок, а также других видов вооружения противника.