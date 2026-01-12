Сыпь и выпавшие ногти: москвичка чуть не умерла из-за таблеток от биполярки

32-летняя москвичка попала в реанимацию, она чуть не умерла после принятия таблеток от биполярного расстройства, сообщает SHOT .

Женщина страдала от депрессий и постоянных перепадов настроения. Также она уже 6 лет принимала антидепрессанты. Таблетки помогали ей только на короткий срок, прогресса в лечении она не видела, поэтому решила сменить психотерапевта.

Новый специалист заявил пациентке, что у нее сильный невроз (ОКР) и выписал ламотриджин (им лечат биполярные расстройства и эпилепсию).

Сначала женщине стало лучше, но через пару недель на коже появилась сильная сыпь. С температурой под 40 и подозрением на корь ее увезли в больницу. После поступления результатов анализов пациентке диагностировали синдром Лайела — редкое и очень тяжелое аллергическое заболевание, которое стало последствием приема выписанного врачом ламотриджина.

После этого две недели пострадавшая провела в реанимации. У нее осталось много шрамов на лице и теле, диагностирована травма роговицы, выпали ногти на руках и ногах. Как пояснили врачи, пациентке сильно повезло, так как она могла умереть.

Ситуацию с частной клиникой пострадавшая решила до суда, сейчас претензий у москвички нет.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.