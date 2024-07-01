Сыновья липецкого священника Ащеулова признали, что хотели воевать в ВСУ

Три сына липецкого священника Игоря Ащеулова собирались незаконно пересечь границу РФ и воевать на стороне Украины, сообщает РИА Новости .

Алексей, Иоанн и Тимофей Ащеуловы обвиняются в покушении на госизмену, на незаконное пересечение границы РФ и участие в деятельности террористической организации.

Сыновья липецкого священника не стали оспаривать в зале 2-го Западного окружного военного суда, что намеревались перейти границу и воевать за ВСУ. Однако мужчины заявили, что не считают это виной.

«Я признаю вину в тех деяниях, которые мне вменяются. Вина — это субъективное состояние, поэтому не могу признать вину», — сказал Иоанн Ащеулов.

Его братья согласились с ним.

Согласно обвинительному заключению, братья вышли через Telegram-канал на представителей террористической организации «Легион „Свобода России“»* и собирались вступить туда, а затем приняли совместное решение по участию в военных действиях против РФ.

*Террористическая организация, запрещенная в России