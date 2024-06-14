В России будут судить 3 сыновей священника, решивших сбежать в украинскую армию

Трое сыновей священника из Липецка предстанут перед судом по делу о госизмене

Главная военная прокуратура утвердила и направила в суд уголовное дело в отношении троих сыновей священника Игоря Ащеулова из Липецка, решавших отправиться на Украину, чтобы вступить в ряды ВСУ, сообщает ТАСС .

Алексея, Иоанна и Тимофея обвиняют в покушении на государственную измену, попытке незаконного пересечения российской границы группой лиц по предварительному сговору и попытке участия в деятельности организации, признанной террористической в РФ.

Уголовное дело поступило во Второй Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу. Процесс будет проходить в открытом режиме, у дела нет грифа «секретно» или «совершенно секретно».

Когда и в каком формате состоятся предварительные слушания, неизвестно.

Братьев Ащеуловых задержали в Курской области, когда те пытались незаконно пересечь границу с Украиной, чтобы вступить в ряды ВСУ.

Скандал вокруг семьи священника случился в 2014 году. Тогда детей изъяли из дома из-за непригодных для проживания условий, а самого Ащеулова лишили прихода из-за грубого отношения к прихожанам.