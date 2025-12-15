сегодня в 21:11

Сына режиссера Райнера поместили под стражу по подозрению в убийстве родителей

Обвинения в убийстве известного голливудского режиссера Роба Райнера и его супруги Мишель предъявлены сыну пары, 32-летнему Нику Райнеру, сообщает ТАСС .

Мужчину поместили под стражу. Суд назначил залог на сумму 4 млн долларов. Райнер обвиняется в совершении тяжкого преступления.

Тела режиссера и его жены были найдены в их доме в районе Брентвуд в Лос-Анджелесе. На трупах были многочисленные рваные ножевые раны.

Несколько лет назад сын пары признался, что в подростковом возрасте употреблял наркотики.

