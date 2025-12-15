Изрезанные тела режиссера Райнера и его жены нашли в доме в Лос-Анджелесе

В частном доме в районе Брентвуд в Лос-Анджелесе обнаружены изрезанные тела голливудского режиссера Роба Райнера и его супруги Мишель, сообщает SHOT .

Как рассказали местные СМИ, их нашли в районе 15:30 по местному времени. На телах убитых были многочисленные рваные ножевые раны. Режиссера и его жену долго не могли опознать, так как тела сильно пострадали из-за пожара.

На месте жестокого убийства работают полицейские полиция и детективы отдела по расследованию убийств и ограблений LAPD. Территория вокруг места трагедии оцеплена.

По одной из версий специалистов, зарезать и сжечь режиссера с женой мог их сын. Данная информация еще проверяется.

Райнеру было 78 лет, его жене — 68. Райнер известен зрителям как актер, режиссер, продюсер и сценарист. Он получил известность после роли Майкла Стивика в ситкоме All in the Family и получил две премии «Эмми». Как режиссер он снял несколько успешных фильмов в 1980–1990‑х годах, среди которых «Это — Spinal Tap», «Останься со мной», «Принцесса‑невеста», «Когда Гарри встретил Салли».

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.