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Сына принцессы Норвегии арестовали по делу об изнасиловании

Сына принцессы Норвегии Метте-Марит арестовали по обвинению в сексуальном насилии над девушкой, которая находилась без сознания, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» .

27-летнего Мариуса Борга Хейби арестовали накануне вечером. По предварительной информации, инцидент произошел в начале текущего года, однако расследование началось лишь в ноябре.

Согласно данным СМИ, сына будущей королевы задержали в автомобиле, в котором также находилась девушка, она ранее была потерпевшей по первому уголовному делу Хейби. Суд запретил Мариусу контактировать с пострадавшей.

В настоящее время правоохранительные органы решают вопрос об избрании сыну принцессы меры пресечения в виде заключения под стражу. Королевская семья пока не комментировала обвинения.

Ранее звезду мирового футбола и нападающего мадридского «Реала» Килиана Мбаппе обвинили в изнасиловании во время его двухдневного визита в Стокгольм.