сегодня в 10:56

Сына основателя Mango заподозрили в убийстве отца в Испании

Сына основателя Mango Исака Андика Джонатана заподозрили в убийстве отца, который сорвался с обрыва в 2024 году, сообщает РЕН ТВ .

Как рассказала радиостанция Cadena SER со ссылкой на источники, Джонатан Андик был единственным свидетелем смерти основателя компании.

В декабре прошлого года 71-летний предприниматель сорвался со скалы во время похода с семьей по горам Монтесеррат.

Андик основал Mango в 1984 году вместе с братом. Forbes в 2024 году оценивал состояние семьи Андика в 4,5 млрд долларов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.