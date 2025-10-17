Сына основателя Mango заподозрили в убийстве отца в Испании
Фото - © Wegavision. Собственная работа/Wikipedia.org
Сына основателя Mango Исака Андика Джонатана заподозрили в убийстве отца, который сорвался с обрыва в 2024 году, сообщает РЕН ТВ.
Как рассказала радиостанция Cadena SER со ссылкой на источники, Джонатан Андик был единственным свидетелем смерти основателя компании.
В декабре прошлого года 71-летний предприниматель сорвался со скалы во время похода с семьей по горам Монтесеррат.
Андик основал Mango в 1984 году вместе с братом. Forbes в 2024 году оценивал состояние семьи Андика в 4,5 млрд долларов.
