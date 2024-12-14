Погиб основатель сети магазинов Mango Исак Андик
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Основатель сети магазинов Mango, испанский миллиардер Исак Андик погиб в результате несчастного случая, сообщает El País.
71-летний предприниматель сорвался со скалы во время похода с семьей по горам Монтесеррат. Андик основал Mango в 1984 году вместе с братом.
Сеть магазинов работает в более 110 странах, а ее продажи за прошлый год оцениваются в 3,1 млрд евро.
Forbes оценивает состояние семьи Андика в 4,5 млрд долларов. Он был в топ-5 богатейших людей Испании.