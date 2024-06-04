Сына модельера Вячеслава Зайцева госпитализировали в тяжелом состоянии

Сына покойного модельера Вячеслава Зайцева, члена-корреспондента Российской академии художеств Егора Зайцева госпитализировали в тяжелом состоянии. Он находится в реанимации в Москве, сообщает Mash .

Состояние 64-летнего Зайцева резко ухудшилось из-за тяжелой анемии на фоне борьбы с раком. Ему требуется переливание крови. При этом врачи не дают никаких прогнозов о его состоянии.

В начале года у Зайцева-младшего обнаружили новообразование в толстом кишечнике. Модельер прошел курс химиотерапии. В марте он также попадал в больницу, где ему переливали кровь. Ситуацию осложняют сопутствующие хронические заболевания, например, цирроз печени.

В прошлом году ушел из жизни его отец — Вячеслав Зайцев. Он был известен как советский и российский художник-модельер, народный художник и академик Российской академии художеств. Также кутюрье был ведущим программы «Модный приговор» на Первом канале и создавал одежду для звезд эстрады.