Сына американского оперного певца Джубиланта Сайкса задержали за убийство отца

Американского оперного певца и номинанта на «Грэмми» Джубиланта Сайкса нашли мертвым в собственном доме. В убийстве подозревают его 31-летнего сына, сообщает ТАСС со ссылкой на The Guardian.

В полицию поступило заявление о нападении на человека в доме в городе Санта-Моника. По данным полиции, правоохранителей вызвала жена Сайкса и мать подозреваемого.

Прибыв на место, правоохранители обнаружили мертвого певца. На его теле было ножевое ранение.

В доме также находился сын артиста, у которого есть психические заболевания. Его задержали по подозрению в убийстве отца. Он сдался без сопротивления.

Джубиланту Сайксу был 71 год. В 2009 году он был номинирован на премию «Грэмми» в номинации «Лучший классический альбом» за исполнение песни Леонарда Бернстайна «Месса».

