Сын украинского банкира задушил отца в Италии и выкинул его из окна

Игоря Адарича, сына бывшего украинского банкира Александра Адарича, подозревают в убийстве отца в Италии. Он задушил родителя, а затем выкинул его тело из окна, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Corriere della Sera.

Труп 54-летнего Александра был найден под окнами отеля, расположенного на улице Нерино в Милане. Специалисты выяснили, что украинец был уже мертв, когда когда 23 января упал с четвертого этажа здания.

Эксперты обнаружили на шее бывшего банкира следы удушения. Вскрытие тела подтвердило, что его убили, а затем выкинули из окна.

27 февраля в испанской Барселоне по подозрению в убийстве отца был задержан Игорь Адарич. Сейчас правоохранители разыскивают вероятных подельников 33-летнего бизнесмена.

Ранее сообщалось, что после того, как тело Александра Адарича было выброшено из окна гостиницы, два человека спешно покинули ее.

