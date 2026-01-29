Украинский банкир выпал из окна отеля в Милане и умер

Итальянская полиция рассматривает версию самоубийства, однако не исключает возможность участия третьих лиц из-за множества странных обстоятельств.

Установлено, что номер отеля, из которого выпал Адарич, был зарегистрирован на другое имя. Сотрудники отеля сообщили, что незадолго до своей гибели банкир находился в номере не один — неизвестный мужчина был замечен у окна после падения.

Следствие предполагает, что Адарич приезжал в Италию по деловым вопросам и в настоящее время исследует его контакты в Милане. Также правоохранители рассматривают версию инсценировки самоубийства.

Ранее Адарич владел несколькими банками на Украине, которые позже были признаны неплатежеспособными, и был обвинен в выводе крупных сумм. На Украине он находился в розыске.

