Сын Купитмана из «Интернов» получил срок за участие в хищении денег у пенсионера

Сын актера телесериала «Интерны» Вадима Демчога Вильям получил 2 года колонии по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Приговор озвучил Мещанский районный суд Москвы, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Вильяма Демчога признали виновным по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество). Он приговорен к 2 годам заключения в колонии общего режима.

По данным прокуратуры, 20-летний Демчог был дроппером и участвовал в схемах телефонных мошенников. Вместе с соучастниками они обманули 82-летнего пенсионера на 1,8 млн рублей, убедив его перевести деньги на «безопасные счета». Демчог, по версии силовых структур, обналичил средства, которые прислал обманутый пенсионер, и отправил их соучастникам.

Осужденный полностью признал вину в содеянном и полностью возместил потерпевшему материальный ущерб, причиненный преступлением.

Отец 20-летнего Вильяма — актер театра, кино и телевидения Вадим Демчог, особо известный по роли дерматовенеролога Ивана Купитмана в сериале «Интерны».