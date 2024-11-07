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Свиная голова появилась над эмблемой «Спартака» во время ледового шоу Навки

Огромная свиная голова появилась над эмблемой столичного хоккейного клуба «Спартак» во время ледового шоу «Вечера на хуторе 2.0» олимпийской чемпионки Татьяны Навки, сообщает «Фонтанка.ру» .

Ледовые представления проходят на арене спортивного комплекса «Мегаспорт», который является домашней ареной «красно-белых».

Согласно сценарию шоу, свиная голова должна появлялась в центре зала. Однако после хоккейного матча организаторы шоу не успели перекрасить лед.

Примечательно, что «свиньи» и «мясо» являются неофициальными прозвищами «Спартака» во всех видах спорта.

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